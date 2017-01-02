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  • Первый тренер Малафеева: «Слава сейчас был бы в «Зените» первым номером»

Первый тренер Малафеева: «Слава сейчас был бы в «Зените» первым номером»

2 января 2017, 15:48
6

Первый тренер бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Владимир Савин высказал мнение о текущей ситуации во вратарской линии у питерского клуба, а также оценил новичка сине-бело-голубых Андрея Лунева.

– Что скажете о новичке «Зенита» Андрее Луневе?

– Не думаю, что это голкипер для основы. Лунев хорош для «Уфы», но «Зенит» – это совсем другое дело. Ему может не хватить опыта, авторитета, мастерства. Надо смотреть.

– То есть Малафеев мог побороться за еще один контракт с «Зенитом»?

– Конечно! У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен. Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда «завалится» конкурент.

– Малафеев сильнее Лодыгина?

– Конечно! У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль – сейчас Малафеев сто процентов был бы первым номером «Зенита»!

– Так была ли острая необходимость в приобретении Лунева?

– Безусловно. Сейчас это самое слабое звено петербургской команды.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига Зенит Малафеев Вячеслав Лунев Андрей Лодыгин Юрий
Комментарии (6)
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MrVanes-Zenit
1483361596
Согласен Отсутствие школы Юре очень сильно мешает
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subbotaspartak
1483373054
Держите уже Ладыгина что ли, Он лучший во всём прибалтийском футболе. И я не шучу, просто шанс появляется, Когда против нас он в состав заявляется.
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Виталий1
1483380541
Абсолютно согласен. Слава поторопился завязать.
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Gullit 76
1483383053
Его футбол уже не интересовал,потому и закончил.Деньги есть - на процентах больше чем в футболе зарабатывает,и не запаривается.У Лодыгина нет школы?Значит надо его туда отправить!Как же он в сборную без школы попадал?Не пойму почему Кержакова не ставят,он вроде не чудит.
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kotmyshka
1483385501
Ну, ладно, нет школы у Лодыгина... А за что получают деньги тренеры Зенита?
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nemolod
1483431345
Тут больше тренеры "филонят" и это явление есть практически во всех клубах РФПЛ,потому что у них самих нет этой самой школы,отчего наших футболистов не зовут в лучшие клубы Европы!
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