Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Первый тренер Малафеева: «Слава сейчас был бы в «Зените» первым номером»

    Первый тренер бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Владимир Савин высказал мнение о текущей ситуации во вратарской линии у питерского клуба, а также оценил новичка сине-бело-голубых Андрея Лунева.

    – Что скажете о новичке «Зенита» Андрее Луневе?

    – Не думаю, что это голкипер для основы. Лунев хорош для «Уфы», но «Зенит» – это совсем другое дело. Ему может не хватить опыта, авторитета, мастерства. Надо смотреть.

    – То есть Малафеев мог побороться за еще один контракт с «Зенитом»?

    – Конечно! У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен. Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда «завалится» конкурент.

    – Малафеев сильнее Лодыгина?

    – Конечно! У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль – сейчас Малафеев сто процентов был бы первым номером «Зенита»!

    – Так была ли острая необходимость в приобретении Лунева?

    – Безусловно. Сейчас это самое слабое звено петербургской команды.

    Источник: Бобсоккер

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.01.2017 15:48
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 3 января 2017, 11:15

      Тут больше тренеры "филонят" и это явление есть практически во всех клубах РФПЛ,потому что у них самих нет этой самой школы,отчего наших футболистов не зовут в лучшие клубы Европы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 2 января 2017, 22:31

      Ну, ладно, нет школы у Лодыгина... А за что получают деньги тренеры Зенита?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 2 января 2017, 21:50

      Его футбол уже не интересовал,потому и закончил.Деньги есть - на процентах больше чем в футболе зарабатывает,и не запаривается.У Лодыгина нет школы?Значит надо его туда отправить!Как же он в сборную без школы попадал?Не пойму почему Кержакова не ставят,он вроде не чудит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +517

      Виталий1 2 января 2017, 21:09

      Абсолютно согласен. Слава поторопился завязать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 января 2017, 19:04

      Держите уже Ладыгина что ли,
      Он лучший во всём прибалтийском футболе.
      И я не шучу, просто шанс появляется,
      Когда против нас он в состав заявляется.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 2 января 2017, 15:53

      Согласен
      Отсутствие школы Юре очень сильно мешает

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11