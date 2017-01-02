Первый тренер Малафеева: «Слава сейчас был бы в «Зените» первым номером»

Первый тренер бывшего голкипера «Зенита» Вячеслава Малафеева Владимир Савин высказал мнение о текущей ситуации во вратарской линии у питерского клуба, а также оценил новичка сине-бело-голубых Андрея Лунева.

– Что скажете о новичке «Зенита» Андрее Луневе?

– Не думаю, что это голкипер для основы. Лунев хорош для «Уфы», но «Зенит» – это совсем другое дело. Ему может не хватить опыта, авторитета, мастерства. Надо смотреть.

– То есть Малафеев мог побороться за еще один контракт с «Зенитом»?

– Конечно! У Славы отличное игровое мышление, у него никогда не было проблем со здоровьем, он обучен и опытен. Однако, на мой взгляд, последнее время Слава принялся филонить. У него появились другие интересы, он стал хуже работать на тренировках. Да, в последние годы у него накопилась психологическая усталость, но это можно было пережить. Слава же, на мой взгляд, стал ждать, когда «завалится» конкурент.

– Малафеев сильнее Лодыгина?

– Конечно! У Лодыгина нет школы, он два года играл на эмоциях, на победной волне команды и начал ошибаться уже тогда, когда Слава мысленно попрощался с футболом. Жаль – сейчас Малафеев сто процентов был бы первым номером «Зенита»!

– Так была ли острая необходимость в приобретении Лунева?

– Безусловно. Сейчас это самое слабое звено петербургской команды.