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    Вейналдум хочет, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»

    Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум заявил, что был бы рад приходу в клуб футболиста «Спартака» Квинси Промеса. По словам Вейналдума, приход в состав английской команды его соотечественника помог бы коллективу.

    «Думаю, Квинси знает, насколько велик «Ливерпуль». Лично я знал об этом, когда переходил сюда. Конечно, хочу, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль», поскольку знаю, насколько это хороший игрок и хороший человек, который способен помочь нам. Но не знаю, правдивы ли слухи о его трансфере. Это дело агентов. Я все узнаю из СМИ», – сказал голландец.

    Источник: Goal.com

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    02.01.2017 09:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 3 января 2017, 03:11

      скатертью дорога

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 2 января 2017, 14:17

      Вейналдум иди лесом собирать отсосиновики

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 2 января 2017, 14:11

      Лучше вообще ничего не писать,чем детские бредни печатать

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 2 января 2017, 13:32

      Да зачем он нужен? есть масса других клубов, у которых тоже красно-белая расцветка формы. Например, Висла Краков)

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 2 января 2017, 12:56

      промес останься спартак-чемпион

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 2 января 2017, 10:39

      Напишите еще пожалуйста, чего хочет Деян Ловрен, Лукас Лейва и Дивон Ориги.

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 января 2017, 10:35

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно пора Квинси свалить из безтрофейщика! ))) Весна близка!!!

      -9
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