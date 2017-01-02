Вейналдум хочет, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль»

Полузащитник «Ливерпуля» Джоржиньо Вейналдум заявил, что был бы рад приходу в клуб футболиста «Спартака» Квинси Промеса. По словам Вейналдума, приход в состав английской команды его соотечественника помог бы коллективу.

«Думаю, Квинси знает, насколько велик «Ливерпуль». Лично я знал об этом, когда переходил сюда. Конечно, хочу, чтобы Промес перешел в «Ливерпуль», поскольку знаю, насколько это хороший игрок и хороший человек, который способен помочь нам. Но не знаю, правдивы ли слухи о его трансфере. Это дело агентов. Я все узнаю из СМИ», – сказал голландец.