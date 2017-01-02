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    Коста летом мог перейти из «Челси» в «Атлетико»

    Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что летом прошлого года мог покинуть команду. По словам футболиста, у него была возможность перейти в «Атлетико».

    «Мог ли я уйти летом? Конечно. Я думал об этом, но рад, что остался. У меня был шанс перейти в «Атлетико». Я хотел уйти по ряду причин, в числе которых семья, но дело не в «Челси». Болельщики здесь меня любят, и я очень этому рад. Важно и то, что тренер с первых минут знакомства сказал, что рассчитывает на меня», – сказал Коста.

    В текущем сезоне Коста лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 14 голами.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.01.2017 09:38
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