Коста летом мог перейти из «Челси» в «Атлетико»

Нападающий «Челси» Диего Коста признался, что летом прошлого года мог покинуть команду. По словам футболиста, у него была возможность перейти в «Атлетико».

«Мог ли я уйти летом? Конечно. Я думал об этом, но рад, что остался. У меня был шанс перейти в «Атлетико». Я хотел уйти по ряду причин, в числе которых семья, но дело не в «Челси». Болельщики здесь меня любят, и я очень этому рад. Важно и то, что тренер с первых минут знакомства сказал, что рассчитывает на меня», – сказал Коста.

В текущем сезоне Коста лидирует в списке бомбардиров АПЛ с 14 голами.