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    Покеттино: «В матче против «Челси» будем бороться за три очка»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:1) в рамках 19 тура чемпионата Англии.

    «Мы сыграли на очень высоком уровне. Первый тайм получился одним из лучших в этом сезоне. Я очень рад, потому что это была тяжелая игра и команда доказала, чего стоит. Через три дня у нас очень важная игра, важно подойти к ней свежими и полными сил. Мы знаем, что «Челси» играет в футбол высокого уровня. Это хорошая и уверенная в себе команда, но мы постараемся побороться за три очка», — сказал специалист.

    Источник: FourFourTwo

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    01.01.2017 20:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 2 января 2017, 12:57

      будет интересная игра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 2 января 2017, 09:47

      Удачи! Надо их тормозить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 1 января 2017, 20:52

      Попробуй

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 1 января 2017, 20:51

      Надеюсь Челси выиграет и установит новый рекорд АПЛ по победам подряд.

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