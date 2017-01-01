Покеттино: «В матче против «Челси» будем бороться за три очка»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал победу над «Уотфордом» (4:1) в рамках 19 тура чемпионата Англии.

«Мы сыграли на очень высоком уровне. Первый тайм получился одним из лучших в этом сезоне. Я очень рад, потому что это была тяжелая игра и команда доказала, чего стоит. Через три дня у нас очень важная игра, важно подойти к ней свежими и полными сил. Мы знаем, что «Челси» играет в футбол высокого уровня. Это хорошая и уверенная в себе команда, но мы постараемся побороться за три очка», — сказал специалист.