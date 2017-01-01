АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» в гостях, Кейн сделал дубль в своем 100-м матче в АПЛ

Первый матч года в английской Премьер-лиге между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» завершился уверенной победой гостей. Среди подопечных Маурисио Покеттино дублями отметились Гарри Кейн и Деле Алли. Гол престижа в составе хозяев провел экс-футболист «Тоттенхэма» Юнес Кабуль.

По итогам встречи шпоры на время опережают «Арсенал» и делят третью строчку с «Манчестер Сити». «Уотфорд» опускается на 13-е место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм – 1:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Кейн, 27; 0:2 – Кейн, 33; 0:3 – Алли, 41; 0:4 – Алли, 46; 1:4 — Кабуль, 90+2.

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