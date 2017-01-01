Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «Уотфорд» в гостях, Кейн сделал дубль в своем 100-м матче в АПЛ

    Первый матч года в английской Премьер-лиге между «Уотфордом» и «Тоттенхэмом» завершился уверенной победой гостей. Среди подопечных Маурисио Покеттино дублями отметились Гарри Кейн и Деле Алли. Гол престижа в составе хозяев провел экс-футболист «Тоттенхэма» Юнес Кабуль.

    По итогам встречи шпоры на время опережают «Арсенал» и делят третью строчку с «Манчестер Сити». «Уотфорд» опускается на 13-е место.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 19-й тур

    Уотфорд – Тоттенхэм – 1:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Кейн, 27; 0:2 – Кейн, 33; 0:3 – Алли, 41; 0:4 – Алли, 46; 1:4 — Кабуль, 90+2.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.01.2017 18:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 1 января 2017, 18:26

      1-го января играть в футбол! психи!!!
      где там мой салат?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11