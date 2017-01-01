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    Газзаев: «Краснодар» – это образец, но результаты должны соответствовать»

    Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает «Краснодар» образцом в России по развитию инфраструктуры.

    «Конечно, сегодня можно привести в пример «Краснодар», который выстроен по всем образцам профессионального клуба с великолепной инфраструктурой, но, к сожалению, результаты сегодня не успевают за развитием клуба – развитие инфраструктуры, детско-юношеской академии опережают результаты, которые показывает основная команда.

    С точки зрения перспективы «Краснодар» – это образец, но хотелось бы, чтобы и результат команды соответствовал высоким стандартам, чтобы она добивалась успехов», – заявил Газзаев.

    Источник: ТАСС

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    01.01.2017 14:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 января 2017, 15:31

      Всему свое время...

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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 1 января 2017, 15:00

      ТЫ ПРАВ УСАТЫЙ!!! НЕКОТОРЫЕ ИГРОКИ И ТРЕНЕРЫ ПРИГРЕЛИСЬ НА ТЕПЛОМ МЕСТЕ ! РАБОТАТЬ С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ НЕ ХОТЯТ ! КАК ГОВОРИЛ ГЕРОЙ ПОВЕСТИ< УГРЮМ РЕКА>-ИБРАГИМ-ОГЛЫ- НУЖНО КОГО-ТО УБИРАТ З МИСТА!

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