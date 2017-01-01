Газзаев: «Краснодар» – это образец, но результаты должны соответствовать»

Известный российский тренер, депутат Государственной думы РФ Валерий Газзаев считает «Краснодар» образцом в России по развитию инфраструктуры.

«Конечно, сегодня можно привести в пример «Краснодар», который выстроен по всем образцам профессионального клуба с великолепной инфраструктурой, но, к сожалению, результаты сегодня не успевают за развитием клуба – развитие инфраструктуры, детско-юношеской академии опережают результаты, которые показывает основная команда.

С точки зрения перспективы «Краснодар» – это образец, но хотелось бы, чтобы и результат команды соответствовал высоким стандартам, чтобы она добивалась успехов», – заявил Газзаев.