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    Роналду: «Каждый игрок должен иметь свой стиль игры»

    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признался, что никогда не стремился копировать кого-то ни на футбольном поле, ни в жизни.

    «Я никого не копирую. Это не для меня. Каждый игрок должен иметь свой стиль игры. Да, есть футболисты, игрой которых я восхищался, но мне сложно назвать кого-то одного. Так происходит не только в футболе, но и в жизни», – приводит слова Роналду SkySports.

    В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей в Примере, забив 10 голов и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 12:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -130

      калач 1 января 2017, 15:32

      Стиль Роналду один (кроме пенок конечно). Бегаем по флангу, криво финтя. Потом пасуем на Марсело и бегом как угорелый бежим в центр ждать навеса. Все. Весь "скилл".

      -1
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      Рейтинг: +18

      serikby > калач 1 января 2017, 15:52

      Мне кажется что в футболе у каждого должен быть свой ассистент ведь одному не обыграть команду...

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor > serikby 1 января 2017, 16:03

      ты прав, не все ведь - МЕССИ xDDD
      P.s я не фан месси

      -1
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      Рейтинг: +18

      serikby > Raxor 1 января 2017, 16:13

      Там иньеста конечно в порядке ..

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