Роналду: «Каждый игрок должен иметь свой стиль игры»

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признался, что никогда не стремился копировать кого-то ни на футбольном поле, ни в жизни.

«Я никого не копирую. Это не для меня. Каждый игрок должен иметь свой стиль игры. Да, есть футболисты, игрой которых я восхищался, но мне сложно назвать кого-то одного. Так происходит не только в футболе, но и в жизни», – приводит слова Роналду SkySports.

В текущем сезоне Роналду провел 11 матчей в Примере, забив 10 голов и отдав одну результативную передачу.