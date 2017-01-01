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    Раньери: «Мы провели качественный матч»

    Главный тренер «Лестер Сити» Клаудио Раньери остался доволен победным матчем против «Вест Хэма».

    «Я рад, что сегодня мы смогли не пропустить. Наконец-то! Такой результат порадует как игроков, так и болельщиков. Мы провели качественный матч. Мы позволили создать сопернику лишь несколько моментов. Нам нужна была поддержка болельщиков, и когда я призывал их, то они были с нами. Поддержка фанатов очень важна для нашей команды», – рассказал Раньери после матча BBC.

    Матч 19-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» – «Вест Хэм» закончился со счетом 1:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.01.2017 12:16
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