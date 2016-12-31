Витсель готов к переезду в Китай, «Зенит» получит за трансфер 20 миллионов

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно. 27-летний бельгиец отказался от перехода в «Ювентус», решив продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что хавбек раздумывает над предложениями клубов «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», которые готовы предложить ему четырехлетний контракт с окладом 18 миллионов евро в год. «Зенит» получит за трансфер футболиста 20 миллионов.

Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает бывший партнер Витселя Халк, а командой руководит Андре Виллаш-Боаш. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» возглавляет Фабио Каннаваро.