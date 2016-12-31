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  • Витсель готов к переезду в Китай, «Зенит» получит за трансфер 20 миллионов

Витсель готов к переезду в Китай, «Зенит» получит за трансфер 20 миллионов

31 декабря 2016, 13:07
37

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель покинет петербургский клуб в зимнее трансферное окно. 27-летний бельгиец отказался от перехода в «Ювентус», решив продолжить карьеру в Китае.

Сообщается, что хавбек раздумывает над предложениями клубов «Шанхай СИПГ» и «Тяньцзинь Цюаньцзянь», которые готовы предложить ему четырехлетний контракт с окладом 18 миллионов евро в год. «Зенит» получит за трансфер футболиста 20 миллионов.

Напомним, что за «Шанхай СИПГ» выступает бывший партнер Витселя Халк, а командой руководит Андре Виллаш-Боаш. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» возглавляет Фабио Каннаваро.

Источник: Football Italia
Россия. Премьер-лига Весь мир Зенит Шанхай Порт Ювентус Витсель Аксель
Комментарии (37)
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Asbjorn
1483182039
Не из за денег едет,по любому
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filosof sparty
1483182050
Для Зенита это лучший вариант, а на Витселя по барабану…
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alll-1
1483182793
продажная
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APchelov
1483188513
Простое правило - всё продаётся, смотря за сколько )
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WETERAN
1483191579
Мечтал играть в Ювентусе, а переходит в Китай. Деньги решают всё.
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baden69
1483195374
Пока трансфер не состоится и об этом не объявят официально, нечего и говорить об этом. Витсель уже столько раз уходил в разные клубы за разные деньги.... Но почему-то до сих пор в Зените. Лучше подождем... Болельщиков ВСЕХ клубов С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!! Хорошего всем нам футбола в 2017 году!
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Зэб
1483196072
За Юве играть престижнее кончно,все таки чемпионство корячится,в ЛЧ поиграть .Но в Китае деньжат срубить можно.Велик соблазн.Думай парень.
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АлёшкА91
1483199481
Иуда
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спартач 23рус
1483206164
с наступающим новым годом братцы болельщики всех команд .всех благ вам!!!
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Denis199244
1483207056
Если так,то спасибо за годы проведенные в Зените и удачи в Китае
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