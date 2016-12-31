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  • Моуринью заявил, что ему не интересна гонка за чемпионский титул

Моуринью заявил, что ему не интересна гонка за чемпионский титул

31 декабря 2016, 11:11
10

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что борьба за чемпионский титул в АПЛ не представляет для него интереса. По словам португальского специалиста, гораздо важнее добывать победы в каждой конкретной игре. После 18-ти туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.

«Гонка за титул не представляет для меня интереса. Моя гонка – битва за три очка в каждой встрече. Думаю, «МЮ» имеет неплохие шансы. Вот что является нашей целью, а в будущее мы стараемся не смотреть. На конкурентов я также не обращаю внимания», – приводит слова Моуринью AFP.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1483172323
Хорошо пи...ть , когда отстаёшь уже на 13 очков, балабол... А какова конечная цель каждой битвы за 3 очка?
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DmitriM
1483172710
Все верно говорит, нет смысла говорить и рассуждать о чемпионства, главное побеждать в каждом матче, а там по весне можно и в таблицу посмотреть. Главное, он уже сделал и продолжает делатт , игра изменилась в лучшую сторону, на так МЮ очень приятно смотреть, глаза горят и характер есть...
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Torvald64
1483172725
Голодная кума Лиса залезла в сад; В нем винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты, горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целый, Пошла и говорит с досадою: "Ну что ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен - ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь".
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Psih86
1483173949
Конечно не интересно,тебя же в ней нет...
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КАРАТ
1483176018
Фергюс перекристился
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ЮЗИК
1483176644
чо ему остаётся говорить с его шестого места
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Опять не угадал
1483178814
не может быть
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gigs84
1483183783
Приколист!
Ответить
sochi-2013
1483186867
ЖАН ДЕ ЛАФОНТЕН ЛИСИЦА И ВИНОГРАД Голодная кума-Лиса залезла в сад; В нем Винограду кисти рделись. У кумушки глаза и зубы разгорелись; А кисти сочные, как яхонты, горят; Лишь то беда, висят они высоко: Отколь и как она к ним ни зайдет, Хоть видит око, Да зуб неймет. Пробившись попусту час целый, Пошла и говорит с досадою: “Ну что ж! На взгляд-то он хорош, Да зелен — ягодки нет зрелой: Тотчас оскомину набьешь”.
Ответить
ЖОРРО
1483204105
"Гонка за титул не представляет для меня интереса."....потому что я в ней не участвую))
Ответить
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