Моуринью заявил, что ему не интересна гонка за чемпионский титул

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что борьба за чемпионский титул в АПЛ не представляет для него интереса. По словам португальского специалиста, гораздо важнее добывать победы в каждой конкретной игре. После 18-ти туров «красные дьяволы» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Челси» на 13 очков.

«Гонка за титул не представляет для меня интереса. Моя гонка – битва за три очка в каждой встрече. Думаю, «МЮ» имеет неплохие шансы. Вот что является нашей целью, а в будущее мы стараемся не смотреть. На конкурентов я также не обращаю внимания», – приводит слова Моуринью AFP.