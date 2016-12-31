Каранка: «Ибрагимович — один из лучших игроков мира»

Главный тренер «Мидлсбро» Айтор Каранка выразил мнение о роли Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед».

«Ибрагимович — один из лучших игроков мира. Даже в свои 30 с чем-то лет он остается молодым. Этот игрок много значит для команды и я знаю, что Жозе его очень ценит. Кроме Златана у них есть Погба, Эррера, Мата и еще множество игроков. В команде Жозе все примерно так же, как у меня в «Боро»: команда прежде всего», — сказал испанец.

В период с 2010 по 2013 год Каранка был ассистентом Моуринью в «Реале».