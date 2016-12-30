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    Гвардиола: «Манчестер Сити» не может сравниться с «Ливерпулем» и «Юнайтед»

    В преддверии встречи 19 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» главный тренер горожан Хосеп Гвардиола прокомментировал успехи клуба в историческом контексте.

    «Конечно, мы не можем сравниться с «Ливерпулем» и «Юнайтед» в последние 30-40 лет. Но наш клуб развивается шаг за шагом. Это верный способ стать лучше. Прошлое остается в прошлом, «Сити» — клуб с историей, но здесь прежде не решали таких задач, как сейчас», — приводит слова испанца eir Sport.

    После 18 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.12.2016 22:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin 31 декабря 2016, 01:15

      Не в бровь,а в глаз!!! P.S. Glory! Glory! Man.United!!!!

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 30 декабря 2016, 22:52

      Косит под Раньери?

      0
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 30 декабря 2016, 22:48

      на счёт того что у Сити есть история я сомневаюсь :)

      1
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      Рейтинг: +38

      -lol- > ibragim_ibragimov_99 31 декабря 2016, 05:22

      Ну значит ты либо школьник, либо тупой глор

      -2
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      Рейтинг: +1467

      Sedoi_Goblin > -lol- 1 января 2017, 01:26

      Бубулю сосал твой Ман.Сити,пока Калдун Мубарак бабосы не отбашлял. 1976 год последний трофей....Зато теперь вы пальцы гнуть горазды!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 30 декабря 2016, 22:33

      Гвардиола - молодец. Всех с Новым годом!

      2
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