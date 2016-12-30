Гвардиола: «Манчестер Сити» не может сравниться с «Ливерпулем» и «Юнайтед»

В преддверии встречи 19 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» главный тренер горожан Хосеп Гвардиола прокомментировал успехи клуба в историческом контексте.

«Конечно, мы не можем сравниться с «Ливерпулем» и «Юнайтед» в последние 30-40 лет. Но наш клуб развивается шаг за шагом. Это верный способ стать лучше. Прошлое остается в прошлом, «Сити» — клуб с историей, но здесь прежде не решали таких задач, как сейчас», — приводит слова испанца eir Sport.

После 18 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает третье место, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.