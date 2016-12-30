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    «Анжи» объявил об уходе Врбы с поста главного тренера

    Главный тренер «Анжи» Павел Врба покинул занимаемый пост. Как сообщает официальный сайт махачкалинского клуба, стороны пришли к обоюдному соглашению расторгнуть контракт. Вместе с чешским специалистом команду покинули три его помощника.

    «Футбольный клуб «Анжи» благодарит тренеров за проделанную работу и желает успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении на официальном сайте «орлов».

    Напомним, Врба возглавил команду в июне нынешнего года. На данный момент «Анжи» занимает в турнирной таблице 11-е место, имея в активе 20 очков.

    Источник: ФК «Анжи»

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    30.12.2016 20:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 31 декабря 2016, 00:55

      куда все катиться???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 30 декабря 2016, 21:33

      В чем смысл? 11 место — их потолок, должны спасибо сказать, что не в зоне вылета.

      0
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