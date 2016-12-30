Новосельцев: «Хочу выиграть с «Зенитом» чемпионство и завоевать как можно больше титулов в еврокубках»

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал о целях в петербургском клубе. По его словам, он желает стать победителем чемпионата России, а также завоевать трофеи в еврокубках.

«Зенит» — это новый уровень в моей карьере. С питерским клубом я хочу выиграть чемпионство и завоевать как можно больше титулов в России и в еврокубках. Я четко знаю, что мне нужно делать на этом этапе, чтобы подниматься выше.

В футболе должны быть командные и личные амбиции. Выиграв один титул, важно не останавливаться, а двигаться к следующему. Со мной не случится такого, что я выиграю, например, чемпионат России и решу, что мне этого достаточно. Конечно, надо оценивать свои возможности разумно, но все равно стремиться к максимальному результату во всем», — цитирует Новосельцева HELLO! Russia.