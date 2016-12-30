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    «Краснодар» объявил об уходе Ахмедова в «Шанхай СИПГ»

    Полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов продолжит карьеру в Китае. «Быки» объявили о переходе 29-летнего узбекского футболиста в «Шанхай СИПГ».

    «Футбольные клубы «Краснодар» и «Шанхай СИПГ» достигли договоренности о трансфере в ряды китайской команды полузащитника сборной Узбекистана Одила Ахмедова», – говорится в сообщении на сайте российской команды.

    Напомним, что Ахмедов пополнил состав «Краснодара» в июне 2014 года, перейдя из «Анжи». С тех пор он провел за черно-зеленых 101 официальный матч, в которых забил семь голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    30.12.2016 15:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 31 декабря 2016, 10:39

      Китайцы умеют убеждать )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 30 декабря 2016, 19:00

      Вот кому больше всех понравился китайский всплеск любви к футболу. Простому узбекскому пареньку. Мало того, что вместо вливания в стройные ряды наркомафии или поездки в Россию в качестве гастарбайтера, ему повезло стать футболистом. Так теперь еще и денег насыпят выше его роста.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 30 декабря 2016, 17:48

      Замену найти будет,не так уж и просто...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 30 декабря 2016, 17:46

      Очень качественный игрок,замену найти будет,не уж и просто...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Басмачи 30 декабря 2016, 16:36

      во время продали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 30 декабря 2016, 16:35

      Скоро все там будут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 30 декабря 2016, 16:14

      По сравнению с игрой в Анжи, в Краснодаре он так и не заиграл.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 30 декабря 2016, 15:55

      Во. Закончилась эпопея. Доторговались. За те деньги можно будет и замену купить, может даже лучше и перспективнее.

      -1
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      Рейтинг: +767

      товрос 30 декабря 2016, 15:51

      уже и с Российских клубов уезжают, УРА-А!!! скоро пол мира будет узкоглазых

      -1
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 30 декабря 2016, 15:26

      базар джок

      0
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