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  • Ибрагимович: «Роналдо – лучший, а Роналду – лишь результат тренировок»

Ибрагимович: «Роналдо – лучший, а Роналду – лишь результат тренировок»

30 декабря 2016, 01:16
28

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с бразильцем Роналдо. По мнению шведа, успех португальца является результатом упорных тренировок, а не природного таланта.

«Я думаю, Роналдо – лучший. Для меня он и есть футбол. Все, что он делал, можно охарактеризовать одним словом: «Вау». Он был естественным, это природный талант. Такие не делаются – такие рождаются. Он – уникум.

Что касается Роналду, то мы не играли с ним вместе. Он – результат упорных тренировок. Но это неестественно», – сказал Ибрагимович.

Источник: Goal.com
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Ибрагимович Златан
Комментарии (28)
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Сергей Свояк
1483050244
Человек который больше трудился, большего достиг. Хотя у первого были серьёзные травмы. Лучше их не сравнивать, не справедливо. Каждый внёс свой вклад в этот зрелищный спорт, и сделал его таковым!
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falanor
1483051190
тоже самое что сравнивать Рона с Роналдо или с Месси. те двое - это дар от природы. а Криштиану благодаря нечеловеческой силе воли и трудолюбия стоит с ними в одном ряду. да возможно у него как у робота все просто натренировано до усрачки и он не выстреливает такой спонтанностью как Месси или Роналдо но именно поэтому за ним приятно смотреть. он показывает всем что можно добиться чего угодно если поставил цель. это как сравнивать двух миллионеров. тока у одно у папа уже был миллионер и он собственно не особо напрягался чтоб быть богатым, а второй вырос в нищете и добился всего сам. я испытываю бОльшее уважение ко второму.
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x-x-x-x-x
1483051908
это так и есть и поэтому предпочтение к тому кто добился а не к тому кто с этим родился. да и зачем сравнивать? все по своему хороши.не всем дано одинаково но можно добиться и самому
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Жентус
1483060884
Я не очень люблю Роналду, но так постоянно про результат тренировок говорить... О человеке, который в 16 уже за основу Спортинга гонял, это не очень правильно.
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Уличный Пац 90х
1483064337
сказал тот кто соснул у Роналду по всем статьям)
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84aivengo
1483066248
он прав... есть только один Роналдо.. И он не из португалии
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filosof sparty
1483078615
Это верно, и именно поэтому португалец заслуживает респект, ведь он очень долго и упорно тренировался, а не проснулся таким однажды!
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Schicko_008
1483091765
Почему все втемяшили в голову, что у Роналду нет футбольного таланта? Может быть, ему дается совершенствование в футболе тяжелее, чем Месси. Может быть. Но это же не значит, что у Роналду вообще нет таланта! Он явно талантливее Кокорина, например. Ну то есть, если бы КриРо не тренировался бы как сумасшедший, а тренировался бы ровно столько же, сколько Месси, то вряд ли бы он играл сейчас за условный Кристал Пэллас. Он также играл бы за топклуб и котировался бы, я думаю, как условный Рибери или Роббен или Руни, которые кстати все примерно ровесники с КриРо. Криштиану без сомнения очень талантлив и при этом он много тренируется, как бл**ть и положено спортсмену! А не как с*ка некоторые!
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Kybik-Pybik
1483093197
Ну если согласиться с Иброй, то тогда скажу что Месси, Роналдо, Марадоне, Пеле очень повезло родиться с таким природным талантом, - ВСЕ ОНИ бесспорно гении... тогда Роналду ЕДИНСТВЕННЫЙ в истории футболист который не имея такого таланта, сумел реализовать свой потенциал на 100 % и добиться всего того, а может и больше! чем гении футбола... я думаю это круто!
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MU-fanatic
1483104953
Ибра,как не крути они оба уникумы,а ты к сожалению брёвнышко)а все остальное тхэквондо)))
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