Ибрагимович: «Роналдо – лучший, а Роналду – лишь результат тренировок»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнил форварда «Реала» Криштиану Роналду с бразильцем Роналдо. По мнению шведа, успех португальца является результатом упорных тренировок, а не природного таланта.

«Я думаю, Роналдо – лучший. Для меня он и есть футбол. Все, что он делал, можно охарактеризовать одним словом: «Вау». Он был естественным, это природный талант. Такие не делаются – такие рождаются. Он – уникум.

Что касается Роналду, то мы не играли с ним вместе. Он – результат упорных тренировок. Но это неестественно», – сказал Ибрагимович.