Бубнов считает «Томь» и «Анжи» основными претендентами на вылет из РФПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал основных, по его мнению, аутсайдеров второй части сезона РФПЛ. Как отметил ветеран, хуже всего дела обстоят у «Томи» и «Анжи».

«Томь» даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается «Анжи», то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Теперь махачкалинцам придется начинать все заново — они делают ставку на своих воспитанников. Посмотрим, чем все это завершится. Пока мы не услышали о долгосрочных планах. Ясно, что продают всех дорогих игроков, меняют тренера. Нужна ли им премьер-лига? Или удобнее будет перезагрузиться в ФНЛ, пока мы этого не знаем. Зимняя селекция и первые весенние матчи покажут потенциал новой команды», – заявил Бубнов.