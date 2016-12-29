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  • Бубнов считает «Томь» и «Анжи» основными претендентами на вылет из РФПЛ

Бубнов считает «Томь» и «Анжи» основными претендентами на вылет из РФПЛ

29 декабря 2016, 17:13
5

Футбольный эксперт Александр Бубнов назвал основных, по его мнению, аутсайдеров второй части сезона РФПЛ. Как отметил ветеран, хуже всего дела обстоят у «Томи» и «Анжи».

«Томь» даже если бы сохранила состав, имела немного шансов, будучи явным аутсайдером. Теперь же после ухода опытных и высокооплачиваемых игроков, побеждать будет еще сложнее. Что касается «Анжи», то у команды есть восемь очков отрыва от прямой зоны вылета, но его может не хватить, если на поле будет выходить исключительно молодежь. Все-таки у конкурентов по борьбе за выживание таких проблем нет и у них наоборот идет задача по укреплению составов. Теперь махачкалинцам придется начинать все заново — они делают ставку на своих воспитанников. Посмотрим, чем все это завершится. Пока мы не услышали о долгосрочных планах. Ясно, что продают всех дорогих игроков, меняют тренера. Нужна ли им премьер-лига? Или удобнее будет перезагрузиться в ФНЛ, пока мы этого не знаем. Зимняя селекция и первые весенние матчи покажут потенциал новой команды», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Анжи Томь Бубнов Александр
Комментарии (5)
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polyshuk23
1483023794
Стань томь пусть останеца ,а онжи пусть вылитает желательно в пфл и надолго туда
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a_who
1483026349
кэп ты ?
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Mr Abdullaev
1483026815
Никак не заткнется
Ответить
himik2-62
1483028883
может и 4 поедут в фнл
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