«Ливерпуль» интересуется Окслэд-Чэмберленом

Полузащитник «Арсенала» Алекс Окслэд-Чэмберлен может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

Напомним, что соглашение англичанина с «канонирами» истекает через полтора года. Мерсисайдцы же готовы приобрести 23-летнего игрока сборной Англии во время зимнего трансферного окна.

Сам Окслэд-Чэмберлен уже выражал недовольство тем, что у него нет места в стартовом составе «Арсенала».

В текущем сезоне он сыграл в 15-ти матчах АПЛ, в которых забил два гола и сделал четыре результативные передачи.