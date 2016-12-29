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  • Бояринцев: «Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и «Анжи» пригласит сильных футболистов»

Бояринцев: «Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и «Анжи» пригласит сильных футболистов»

29 декабря 2016, 07:08
3

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о том, какие команды в РФПЛ стали настоящим открытием, а какие главным разочарованием в этом сезоне. Также специалист прокомментировал ситуацию в «Анжи».

– Какая из команд вас удивила со знаком плюс?

– «Терек», «Амкар» и «Уфа». Это крепкие коллективы, которые способны доставить проблемы любому сопернику.

А вот провал «Локомотива» удивил, достаточно неожиданно видеть москвичей внизу турнирной таблицы. Вроде бы собраны качественные футболисты, а чего-то не хватает. Думаю, весной Семин выправит положение.

– Терпит бедствие «Томь», за которую вам удалось поиграть. Футболисты не получают зарплату уже в течение полугода.

– Был в такой же ситуации в Томске. Очень тяжело бороться за что-то без денег, это угнетает футболистов. Понимаю ребят, которые решили уйти из «Томи», им нужно думать о своих семьях. К сожалению, финансовые проблемы преследуют многие клубы, часть из которых мы потеряли. Жалко Томск, это футбольный город, который достоин сильной команды.

– «Анжи» в очередной раз сменил вектор развития. Поражены?

– Нисколько. Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и клуб пригласит сильных футболистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Бояринцев Денис
Комментарии (3)
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pegas1276
1482984844
все возможно, посмотрим...
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Фан666
1482994250
Ну если сумеют остаться в вышке, то всё возможно, Анжи лихорадит то туда то сюда
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alexandr1205
1482994608
И называться клуб станет "Рэд Булл Махачкала".
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