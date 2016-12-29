Бояринцев: «Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и «Анжи» пригласит сильных футболистов»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал о том, какие команды в РФПЛ стали настоящим открытием, а какие главным разочарованием в этом сезоне. Также специалист прокомментировал ситуацию в «Анжи».

– Какая из команд вас удивила со знаком плюс?

– «Терек», «Амкар» и «Уфа». Это крепкие коллективы, которые способны доставить проблемы любому сопернику.

А вот провал «Локомотива» удивил, достаточно неожиданно видеть москвичей внизу турнирной таблицы. Вроде бы собраны качественные футболисты, а чего-то не хватает. Думаю, весной Семин выправит положение.

– Терпит бедствие «Томь», за которую вам удалось поиграть. Футболисты не получают зарплату уже в течение полугода.

– Был в такой же ситуации в Томске. Очень тяжело бороться за что-то без денег, это угнетает футболистов. Понимаю ребят, которые решили уйти из «Томи», им нужно думать о своих семьях. К сожалению, финансовые проблемы преследуют многие клубы, часть из которых мы потеряли. Жалко Томск, это футбольный город, который достоин сильной команды.

– «Анжи» в очередной раз сменил вектор развития. Поражены?

– Нисколько. Не удивлюсь, если летом вновь все поменяется и клуб пригласит сильных футболистов.