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    Сумма трансфера Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю

    Известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил, что сумма перехода нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» близка к нулю. По словам Ди Марцио, итальянскому клубу выгодно отдать игрока практически даром, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

    «Встреча между Галлиани и агентом Адриано завершилась. Судя по всему, стороны близки к соглашению в переговорах о переходе бразильского форварда в российский клуб. Сумма трансфера близка к нулю, так как, продав Адриано, «Милан» прежде всего выиграет, избавившись от игрока с 3,5-летним контрактом с зарплатой в 6 миллионов евро в год. Всем участникам возможного трансфера был дан зеленый свет. Ожидается, что сделка будет завершена в течении нескольких дней», – говорится в сообщении Ди Марцио.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    29.12.2016 01:27
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +75

      тоширо 29 декабря 2016, 13:19

      просто у кого то вдруг появится вилла в Милане)

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 29 декабря 2016, 11:26

      ...ну–флаг в руки...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3550

      momwig_ 29 декабря 2016, 10:38

      Сначала 7, потом 4, теперь - близка к нулю... просто фантастика какая-то. Если правда то, что и зарплата его будет не 6, а 3,5... а может тоже - ещё меньше? ))) ...то - пусть попробует.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 29 декабря 2016, 09:40

      Сомнительное "Приобретение". Посмотрим,что у него получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 29 декабря 2016, 09:17

      они рады избавится от него ну хоть бесплатно но зарплату придется платить не малую

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 29 декабря 2016, 09:08

      Новогодний подарок значит, посмотрим как проявит себя. Но есть большие сомнения

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 декабря 2016, 08:49

      Как и его мастерство…Ну да ладно, Дареному коню в зубы не смотрят)

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 29 декабря 2016, 08:22

      Он и сам уже близок к 0 , ему в Китай ехать надо ........

      0
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      Рейтинг: +3873

      Кинстифа 29 декабря 2016, 08:16

      Зачем он нужен Спартаку??? даже Милан его даром готов отдать... неужели не настораживает...

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 29 декабря 2016, 08:08

      ну дай бог забегает

      0
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