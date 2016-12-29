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    «Динамо» выигрывает борьбу у «Зенита» за защитника «Волгаря» Зуйкова

    Защитник «Волгаря» Сергей Зуйков, входящий в сферу интересов «Зенита», привлек внимание московского «Динамо». Сообщается, что питерский клуб не может договориться с астраханцами о сумме перехода игрока.

    Согласованной ценой трансфера были 5 миллионов рублей, однако сейчас правообладатели хотят получить с продажи 23-летнего футболиста 15 миллионов сразу, а также включить в договор ряд бонусов. Общая сумма выкупа Зуйкова сейчас составляет 25 миллионов рублей.

    Сам футболист больше склоняется к переходу именно в «Динамо».

    Источник: ФАН

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    29.12.2016 01:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9

      Warning66613 29 декабря 2016, 19:00

      Защитник, зачем, нападающий нужен а лучше сразу 2

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 29 декабря 2016, 09:51

      пиар ход Волгаря или его агента

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +929

      ДСА 29 декабря 2016, 05:37

      Динамо побеждает Зенит!

      1
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