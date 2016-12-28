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    Шляхтин заявил, что Молло получает в «Крыльях Советов» 65 тысяч в месяц

    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, какую зарплату получает полузащитник команды Йоан Молло и главный тренер Вадим Скрипченко.

    «Максимальная зарплата игрока в «Крыльях Советов» – у нас один такой самый дорогой игрок, это Молло, у него зарплата 65 тысяч евро в месяц. Самый низкооплачиваемый игрок – это сто тысяч рублей. По специалистам. Тренер Скрипченко на сегодняшний день получает 1,8 миллиона рублей», – цитирует Шляхтина «Терра».

    Самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.12.2016 23:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 29 декабря 2016, 08:25

      Скрипченко неплохо устроился! Был бы толк ещё от такой зарплаты...

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