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    США, Канада и Мексика планируют подать совместную заявку на проведение ЧМ-2026

    Президент КОНКАКАФ Виктор Монтальяни заявил, что существует вероятность подачи совместной заявки Канады, США и Мексики на проведение чемпионата мира 2026 года. Напомним, с 2026 года ФИФА планирует увеличить количество стран-участниц турнира до 48 команд.

    «Совместная заявка вполне возможна. Мы прекрасно понимаем, что одна страна не сможет самостоятельно принять турнир. Ожидаем, что в 2026 году чемпионат мира точно примет представитель КОНКАКАФ», – сказал Монтальяни.

    Источник: Reuters

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    28.12.2016 23:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 29 декабря 2016, 10:39

      при таком раскладе, тут без вариантов, отдадут им 2026

      0
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 29 декабря 2016, 00:49

      на троих соображают

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