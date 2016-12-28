Кудряшов: «Перешел в «Ростов», потому что там был Бердыев»

Защитник «Ростова» Федор Кудряшов рассказал о своем переходе в стан дончан из «Терека». По словам футболиста, его не пугали проблемы ростовчан с финансами, так как команду возглавлял Курбан Бердыев.

«Вариант с переходом в «Ростов» у меня появился перед началам прошлого сезона. Но у меня была травма, а им нужен был игрок, способный сразу выйти и играть. Плюс между клубами возникли некие разногласия, поэтому переход пришлось отложить. Я полгода работал и играл в «Тереке», но потом узнал, что во мне до сих пор заинтересованы. Я сразу дал согласие на переход в «Ростов».

Могу сказать, что меня не пугали слухи с проблемами в финансировании команды. Я знал, что там работает Курбан Бердыев, поэтому все будет хорошо. Позвонил Джанаеву, он описал все в радужных тонах. Я очень сильно хотел поработать с Бердыевым, поэтому шел в «Ростов» абсолютно спокойным. Конечно, когда потом стало известно об уходе Бердыева, нам было это очень тяжело принять. Но я рад, что он остался и все получилось именно так», – сказал Кудряшов.