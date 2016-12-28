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    Игроки «Тамбова» Смирнов и Рыбин получили предложение от «Амкара»

    Два футболиста «Тамбова» потенциально могут продолжить карьеру в «Амкаре». Пермский клуб проявляет интерес к вратарю Олегу Смирнову и правому защитнику Алексею Рыбину.

    «Смирнов был в Перми на просмотре. Понравился. Теперь зовут еще на один сбор. Там же, в Турции, в январе ждут Рыбина. Вряд ли отпустим. Одного из двух можем отдать, но вообще, самим нужно решать спортивные задачи. Да и какой смысл в длительных просмотрах людей, которым по 28 лет? Тренер наш от перспективы расставания с основным вратарем, мягко говоря, не в восторге. История эта пока не закрыта, но смотрины не то, что мы ждем в сложившей ситуации», – заявил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

    Источник: Спортфакт

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    28.12.2016 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 28 декабря 2016, 20:32

      Они реально лучшие в составе Тамбова.

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