Хоу: «Не смогли справиться с атакующим трио «Челси»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу считает, что его команде не хватило скорости, чтобы сдержать атакующее трио «Челси» в прошедшей встрече на «Стэмфорд Бридж».

«Наша игровая модель помогла нам владеть мячом, контролировать игровые фазы, но если ты теряешь мяч, появляются сложности, а мы терял мяч много раз. Наша игровая схема позволила какое-то время конкурировать с «Челси». Мы не давали им создавать остроту на флангах и в центральных зонах в том виде, в каком они привыкли это делать.

Азар был великолепен. На этот счет не может быть сомнений – его движение, его скорость при работе с мячом, его техника – все было на высшем уровне. Когда в вашей команде есть Азар, Педро и Виллиан, которые играют на контратаках с такой скоростью, это сложно для соперника. Вероятно, это тот игровой момент, с которым мы не сумели справиться», – сказал Хоу после игры.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.