Педро: «Челси» было очень важно победить для болельщиков»

Полузащитник «Челси» Педро отметил правильное отношение футболистов своей команды в победном матче с «Борнмутом», в котором он лично отметился забитым голом.

«Я очень рад, что удалось забить и помочь команде, но самое важное, что мы победили. Это невероятно, потому что очень трудно сделать подобное в Премьер-лиге, но команда очень компактно располагалась на поле и все сделала верно.

Очень хорошо, что вся команда была хорошо психологически настроена и успешно провела матч с такой высокой интенсивностью. Было очень важно победить для болельщиков, поэтому мы очень счастливы.

Мы показали отличную игру, все игроки уверены в своих силах, и это хорошо для команды. Атакующие футболисты отлично сыграли, это самое главное, на поле все бились друг за друга, а это правильное отношение», – сказал Педро.

Матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Челси» – «Борнмут» закончился со счетом 3:0.