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    Замгубернатора Ростовской области: «У «Ростова» нет долгов»

    Заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов разъяснил финансовую ситуацию в «Ростове». Согласно 161.ru, с августа текущего года Гуськов занимается стабилизацией дел в клубе.

    – На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

    – На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

    – То есть футболистам выплачены и премиальные?

    – Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

    – Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

    – От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.

    Выступление в Лиге чемпионов сезона-2016/17 принесло клубу почти 21 миллион евро.

    – На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

    – На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

    – То есть футболистам выплачены и премиальные?

    – Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

    – Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

    – От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.



    Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html

    – На каком этапе находится погашение долгов перед игроками?

    – На сегодняшний день у клуба нет никаких долгов.

    – То есть футболистам выплачены и премиальные?

    – Премиальные выплачены в полном объеме за Лигу чемпионов.

    – Когда «Ростов» получит от УЕФА призовые за Лигу чемпионов и как они будут распределены?

    – От УЕФА в несколько этапов пришли деньги. На сегодняшний день практически все деньги, за исключением двух млн евро, поступили на расчетный счет клуба.



    Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/248636818849792.html

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.12.2016 19:48
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 28 декабря 2016, 05:43

      Надо брать ЛЕ, тогда вообще не будет проблем с баблом)))

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 28 декабря 2016, 00:57

      Желаю, чтобы в долги больше и не влазили!!

      0
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 27 декабря 2016, 21:55

      Да это отлично, ещё бы остальные деньги направить на усиление состава, а не на карманы...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 21:34

      Искренне рад за Ростов!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      товрос 27 декабря 2016, 20:58

      есть что распилить!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 декабря 2016, 20:35

      Радует!

      0
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 27 декабря 2016, 20:07

      Все поздравили Ростов.
      У Ростова нет долгов.
      Славный город и наверно
      На Руси один таков.

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