Джикия назвал Кутепова лучшим российским защитником в РФПЛ

Новичок «Спартака» Георгий Джикия назвал защитника красно-белых Илью Кутепова лучшим российским футболистом в данном амплуа. В нынешнем сезоне 23-летний россиянин провел за московский клуб в РФПЛ 17 матчей, в которых заработал три желтые карточки.

– Рассчитываете закрепиться в основном составе?

– Конечно, рассчитываю. Я хочу играть и готов конкурировать.

– Таски, возможно, покинет «Спартак», но есть Кутепов – молодой россиянин на этой позиции редкое явление для топ-клубов.

– Редкое, но меткое. Познакомился с ним в сборной: отличный парень и очень хороший защитник. В «Спартаке» просто так не играют, он доказал свое право на это. На мой взгляд, Кутепов – это лучший российский защитник в лиге.