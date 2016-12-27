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    Канчельскис советует Смолову бежать из России

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов должен продолжить карьеру за рубежом. Ранее сообщалось, что в услугах 36-летнего россиянина заинтересован клуб из Германии.

    «Смолов должен бежать из России. Я играл в Европе, знаю, что это такое. Конечно, я буду рад, если он уедет в европейский клуб.

    Смолов должен взять чемоданы и бежать из России, только там можно играть на высоком уровне и прогрессировать», – сказал Канчельскис.

    Источник: ТАСС

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    27.12.2016 14:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 17:11

      Англичанка гадит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 27 декабря 2016, 16:57

      С такими мыслишками наш футбол так и останется на том же уровне. Конечно, за державу обидно, но индивидуальное мастерство превыше. Ублюдочное мышление

      3
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 27 декабря 2016, 16:45

      Канчельскис ж-ж-жёт !!! А кто это такое - канчельскис ??? Он что, футболист ? Я и не знал что Феде 36 лет... А выглядит моложе, лет эдак на 26...

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Докторо123 27 декабря 2016, 16:53

      Испортил песню))
      канчельскис-у которого Бэкхем учился понемногу,чему-нибудь..и как -ни еб...тьфу,нибудь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      Борис23 27 декабря 2016, 15:14

      Беги Федя, беги!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 27 декабря 2016, 14:40

      Смолов, зараза, дату рождения подделал…

      4
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 27 декабря 2016, 14:37

      ничего себе как Смолов постарел

      4
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 декабря 2016, 14:19

      36-ти летнего россиянина? ))

      4
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 27 декабря 2016, 14:18

      бляя, бомбардир продолжает жечь)))

      "Ранее сообщалось, что в услугах 36-летнего россиянина заинтересован клуб из Германии."

      не знал, что Смолову уже 36, молодо выглядит))

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      Рейтинг: +258

      red-white fox > VGreen 27 декабря 2016, 14:47

      За 36-ти летнего много не заплатят. Если только паспорт подделает на 26)))

      1
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