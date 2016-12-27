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    Смолов – игрок года по опросу еженедельника «Футбол», Промес – 2-й, Акинфеев – 3-й

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов признан лучшим футболистом уходящего года по опросу еженедельника «Футбол».

    В голосовании приняли участие 308 журналистов ведущих средств массовой информации и представители пресс-служб.

    Смолов набрал 544 балла, опередив полузащитника «Спартака» Квинси Промеса (419) и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева (168).

    Лучший игрок года по опросу еженедельника «Футбол» – старейшая футбольная премия страны, история которой ведется с 1964 года. Каждый из журналистов, принимавших участие в голосовании, называет трех игроков, которые проявили себя в течение года, расставляя их по местам. Голосовать можно за всех футболистов, выступающих в чемпионате России, а также россиян, играющих за рубежом.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    27.12.2016 12:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +117

      Dj_CBEPXY 27 декабря 2016, 21:48

      В комментариях одни эксперты, кто в какую газету статьи пешет?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 27 декабря 2016, 17:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А еженедельник Футбол на каком месте..
      или в каком..?

      -4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > АрбузБушь 27 декабря 2016, 18:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не гавкай,липовый пенсионер...
      Я еще"Ф-Х" выписывал при Филатове,а не нынешнее дерьмо как ты...

      -4
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > АрбузБушь 27 декабря 2016, 19:03

      Раз ты не знаешь Льва Филатова..то спалился ты,поэтому всё что ты наваял -отнеси к себе,убогий качок..

      -2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > АрбузБушь 27 декабря 2016, 23:24

      не нервничай)) этих представителей) петушиного интернета тут пруд пруди ) . на всех нервов не хватит)

      -3
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      Рейтинг: +324

      hellkid > АрбузБушь 28 декабря 2016, 10:16

      в конце 90-х - начале нулевых взахлеб читал этот еженедельник, до сих пор вырезки некоторые сохранились, по молодости копил :)

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 27 декабря 2016, 16:37

      Смолов первый,а в тройку я бы Азмуна поставил.

      0
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      Рейтинг: +97

      serzhio1 27 декабря 2016, 15:18

      Справедливо. Желаю ему за сборную так же голы заколачивать!

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 27 декабря 2016, 15:17

      Всем, кроме болельщиков ЦСКА, которые и втопили за Акинфеева, очевидно, что он не заслуживает места в тройке.

      1
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      Рейтинг: +345

      Totti11 > Freyk 27 декабря 2016, 15:44

      Я болельщик Ростова, а не ЦСКА! А ты просто пассажир в мире футбола похоже.

      0
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 27 декабря 2016, 14:53

      вместо Акинфеева Джулиано

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 декабря 2016, 14:39

      Акинфеева утешили. С таким рекордом и в 10-ку вратарей то не попасть.
      Смолов, Джулиано, Дзюба.

      0
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      Рейтинг: +86

      Хотел же ставить на ничью 27 декабря 2016, 14:31

      поздравляю

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 27 декабря 2016, 14:30

      конь здесь лишний, Джанаев в разы лучше в этом сезоне

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 27 декабря 2016, 13:57

      Мутко - лучший спортивный функционер. Ха-ха.

      0
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