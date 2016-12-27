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    Тарасов может вернуться к тренировкам на третьем сборе «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов точно не присоединится к основной группе футболистов команды на первых двух зимних сборах. Об этом заявил главный тренер москвичей Юрий Семин.

    «Что касается Тарасова, то он проходит реабилитацию. На первых двух сборах он вряд ли вернется в общую группу. А вот на третьем такая вероятность есть. Все зависит от восстановления», — сказал специалист.

    Напомним, что Тарасов получил травму в сентября. У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 08:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 27 декабря 2016, 10:05

      ну да, там травма, развод, мама, дела в ДПС, интервьюшки, картоха и тому подобное

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 27 декабря 2016, 10:00

      за свою карьеру он больше времени лечился чем играл.Зачем нужен такой игрок.

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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > bumer_moscow 27 декабря 2016, 10:06

      главное, что лечился. А не филонил, как в свое время Измайлов. Но мне Тарасов не нравился никогда ((

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