Мойес заявил, что болельщики «Манчестер Юнайтед» встретили его очень хорошо

Главный тренер «Сандерленда» Дэвид Мойес поделился мнением о матче 18-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3). Напомним, специалист возглавлял манкунианцев в 2013 года после ухода Алекса Фергюсона.

«Даже при счете 0:1 у нас был хороший шанс выжать что-то из этой игры, но мы пропустили ужасный второй гол, а третий «МЮ» забил из положения вне игры. Мы долго держались в игре. Я сказал игрокам, что если мы не пропустим второй мяч, то в конце соперник может занервничать и допустить ошибку. Думаю, у нас есть повод для оптимизма – команда начала исправно набирать очки. Болельщики манкунианцев приняли меня очень хорошо. Большая часть фанатов вела себя замечательно», – сказал Мойес.