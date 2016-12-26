Куман доволен, что «Эвертон» действовал острее «Лестера»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман поделился эмоциями от матча 18-го тура АПЛ против «Лестера» (2:0). По словам специалиста, сопернику не удалось создать ничего у ворот «ирисок».

«Мы знали, что «Лестер» находится в тяжелой ситуации, и показали качественный футбол. Во втором тайме мы были лучше, чем в первом. Команда доминировала с самого начала игры, но не лучшим образом распоряжалась мячом. После первого гола мы смогли прибавить в этом компоненте, потому что появилась уверенность. «Лестер» почти ничего не создал, мы были острее», – сказал Куман.