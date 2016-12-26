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    Галлиани и агент Луиса Адриано обсудят переход игрока в «Спартак»

    Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани наметил встречу с агентом Жилмаром Велозо, представляющим интересы нападающего Луиса Адриано. Как сообщает Sky Italia, встреча состоится 27 декабря в Рио-де-Жанейро. Основной темой разговора станет переход бразильца в «Спартак».

    Как только диалог придет к соглашению по цене, комиссии и условиям, итальянский клуб уведомит красно-белых, которые рассчитывают заполучить футболиста в ближайшее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 22:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 27 декабря 2016, 07:48

      Пока крайне сомнительное усиление, если переход всё же состоится. Тут 50 на 50. В пользу игрока говорят его былые достижения в Динамо. Против него - реальное положение дел в Милане. Весьма странно что итальянский специалист в отношении Адриано надеется на русское авось. Авось заиграет.. Если уж брать игрока на столь важную и проблемную для Спартака позицию как нападение, то так чтобы наверняка. Чтобы польза была однозначная. А то, действительно, второго Барриоса берем..

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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 27 декабря 2016, 07:24

      Это хорошо.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 26 декабря 2016, 23:26

      Пока только одни разговоры о разговорах

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 26 декабря 2016, 23:23

      Нам бы крайних зашитников усилить бы...

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      Рейтинг: +48

      джексон102 26 декабря 2016, 23:15

      Надеюсь будет толк, если приобретем!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 декабря 2016, 23:05

      Дебилизм. Встреча президента буркино-фасо- Андорра.

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