Галлиани и агент Луиса Адриано обсудят переход игрока в «Спартак»

Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани наметил встречу с агентом Жилмаром Велозо, представляющим интересы нападающего Луиса Адриано. Как сообщает Sky Italia, встреча состоится 27 декабря в Рио-де-Жанейро. Основной темой разговора станет переход бразильца в «Спартак».

Как только диалог придет к соглашению по цене, комиссии и условиям, итальянский клуб уведомит красно-белых, которые рассчитывают заполучить футболиста в ближайшее трансферное окно.