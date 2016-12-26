Галлиани и агент Луиса Адриано обсудят переход игрока в «Спартак»

Пока крайне сомнительное усиление, если переход всё же состоится. Тут 50 на 50. В пользу игрока говорят его былые достижения в Динамо. Против него - реальное положение дел в Милане. Весьма странно что итальянский специалист в отношении Адриано надеется на русское авось. Авось заиграет.. Если уж брать игрока на столь важную и проблемную для Спартака позицию как нападение, то так чтобы наверняка. Чтобы польза была однозначная. А то, действительно, второго Барриоса берем..
Генеральный директор «Милана» Адриано Галлиани наметил встречу с агентом Жилмаром Велозо, представляющим интересы нападающего Луиса Адриано. Как сообщает Sky Italia, встреча состоится 27 декабря в Рио-де-Жанейро. Основной темой разговора станет переход бразильца в «Спартак».
Как только диалог придет к соглашению по цене, комиссии и условиям, итальянский клуб уведомит красно-белых, которые рассчитывают заполучить футболиста в ближайшее трансферное окно.