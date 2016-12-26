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    Узденов – о ситуации с Полозом: «В «Ростове» просто все ждут возвращения Бердыева из отпуска»

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявил, что не понимает, откуда взялись слухи о нежелании нападающего Дмитрия Полоза продлевать соглашение с желто-синими. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок готов сменить команду из-за задержек заработной платы.

    «Дмитрий Полоз – это вообще самый порядочный футболист. Не понимаю, кто говорит, что он не хочет продлевать контракт. Мы просто все ждем возвращения Бердыева из отпуска. И по Навасу, и по Полозу ведутся переговоры», – сказал Узденов.

    Источник: Р-Спорт

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    26.12.2016 18:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +762

      sprint5 27 декабря 2016, 05:43

      еще не вечер а уже продали

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      takca 27 декабря 2016, 00:38

      Команду надо сохранить любыми путями. Именно в командной игре Ростов очень силен и приятно смотрится. Игроки заслужили хорошую зарплату. А если начнется уход за деньгами то команда исчезнет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 26 декабря 2016, 21:09

      бекиеч похоже там и бог и царь..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > Chernyi Lis 27 декабря 2016, 18:20

      Если бы...Все финансы в чужих руках...А Бердыев только командой занимается...

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 26 декабря 2016, 19:41

      Лишь бы утка. Пусть команда сохранится на лигу европы

      2
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    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 26 декабря 2016, 19:07

      оставайся в РОСТОВЕ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      пожарный 26 декабря 2016, 19:03

      давай в спартак

      -3
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