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    Будущее Сесара Наваса решится после его разговора с Бердыевым

    Член совета директоров «Ростова» Али Узденов сообщил, что защитник Сесар Навас примет решение относительно своего дальнейшего будущего после разговора с руководством клуба, включая вице-президента и тренера Курбана Бердыева. Ранее появилась информация, что испанец выразил желание покинуть желто-синих и продолжить карьеру в «Осасуне».

    «Уход Наваса в «Осасуну» – один из вариантов развития событий, интерес к нему действительно есть. У него недавно родился ребенок, но мы надеемся, что он останется с нами. Решение будет принято только после разговора с руководством команды, а самое главное, с Курбаном Бердыевым», – сказал Узденов.

    Источник: ТАСС

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    26.12.2016 17:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 декабря 2016, 20:06

      Чётки перибирать будет.Уйдёт,не уйдёт,вон выйдет.

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 декабря 2016, 18:09

      Очень жаль!!!....Ростову будет тяжко без него....

      0
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