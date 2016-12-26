Сесар Навас может перейти в «Осасуну»

Если не утка, то пусть едет хоть куда! Вопрос в том, что порядочен он или нет? Много ляпов в последних матчах (детских ляпов) допустил, что стоило Ростову чемпионства в РФПЛ (игра с Мордовией показатель). А о намеренности судить его не берусь! НЕ ДОКАЗУЕМО! Может одну игру отыграть на "отлично", а следующую "слить"! Вопрос: за бесплатно? или уже нет сил играть регулярно на 100%? Одни вопросы по его игре! А в ЛЧ выкладывался на 100%, так как хочет хороший контракт! Вот и сразу видно откуда "ноги растут"! Ростов ведь не богатый клуб!
По информации Diario de Navarra, защитник «Ростова» Сесар Навас может сменить команду в ближайшем будущем. Испанец выразил желание покинуть желто-синих. При этом сообщается, что руководство клуба уже оповещено о планах 36-летнего футболиста. Согласно данным источника, футболист ведет переговоры с «Осасуной».
В настоящее время пока неизвестно, намерен ли Навас уйти зимой или все же дождаться окончания контракта, который истекает в июне следующего года.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ Навас принял участие 12-ти поединках, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу. Отметим, что «Осасуна» после 16-ти туров Примеры располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.