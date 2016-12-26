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    Сесар Навас может перейти в «Осасуну»

    По информации Diario de Navarra, защитник «Ростова» Сесар Навас может сменить команду в ближайшем будущем. Испанец выразил желание покинуть желто-синих. При этом сообщается, что руководство клуба уже оповещено о планах 36-летнего футболиста. Согласно данным источника, футболист ведет переговоры с «Осасуной».

    В настоящее время пока неизвестно, намерен ли Навас уйти зимой или все же дождаться окончания контракта, который истекает в июне следующего года.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Навас принял участие 12-ти поединках, записав в свой актив один гол и одну результативную передачу. Отметим, что «Осасуна» после 16-ти туров Примеры располагается на последней строчке в турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.12.2016 16:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 декабря 2016, 20:39

      Если не утка, то пусть едет хоть куда! Вопрос в том, что порядочен он или нет? Много ляпов в последних матчах (детских ляпов) допустил, что стоило Ростову чемпионства в РФПЛ (игра с Мордовией показатель). А о намеренности судить его не берусь! НЕ ДОКАЗУЕМО! Может одну игру отыграть на "отлично", а следующую "слить"! Вопрос: за бесплатно? или уже нет сил играть регулярно на 100%? Одни вопросы по его игре! А в ЛЧ выкладывался на 100%, так как хочет хороший контракт! Вот и сразу видно откуда "ноги растут"! Ростов ведь не богатый клуб!

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос > Serjoga 26 декабря 2016, 21:17

      какой хороший контракт, ему уже на пенсию

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > товрос 27 декабря 2016, 18:48

      Нет проблем (у него)! Он остается в Ростове до лета! А летом он на ... никому не нужен будет!

      0
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 декабря 2016, 18:33

      завершит карьеру у нас все равно

      -1
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 26 декабря 2016, 17:35

      Для Сесара хороший шанс,чтобы на родине завершить карьеру.

      2
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      Рейтинг: +546

      Nayturs 26 декабря 2016, 16:47

      см. источник))

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 декабря 2016, 16:46

      Денег нет, но вы держитесь. Не держаться.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 26 декабря 2016, 16:43

      Что за вбросы про игроков Ростова пошли...То Джанаев уходит в Зенит,то Полоз уходит,то Навас...Успокойтесь,до конца сезона (до лета точно никто уходить не собирается),а пока мы еще повоюем и в чемпионате России и в Лиге Европы!

      1
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 декабря 2016, 16:42

      А смысл? Осасуна всё равно беспросветный аутсайдер. Хотя видимо в примере в связи с возрастом клубы посолидней уже не хотят брать.

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 26 декабря 2016, 16:38

      Скорее сезон доиграет, а потом уйдёт. Тем более Осасуна на дне Ла Лиге, ловить там нечего)))

      -1
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