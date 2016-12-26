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    Караваев: «ЦСКА имеет право меня выкупить, но хотелось бы поиграть в Европе»

    Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев отметил, что, несмотря на имеющееся у ЦСКА право его первоочередного выкупа, он хотел бы продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов. Напомним, 21-летний игрок перешел в пражский клуб минувшим летом за один миллион евро. В текущем чемпионате Чехии на его счету два гола в 13-ти встречах.

    «У ЦСКА есть опция первоочередного выкупа. Само собой, с моего согласия. Но, честно говоря, мне хотелось бы поиграть в Европе. Очень нравится чемпионат Германии. Не откажусь и от Испании, если предложат», – сказал Караваев.

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    26.12.2016 15:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 20 мая 2017, 11:47

      Пацан, ты уже в Европе. Держись за этот шанс. Не ведись на бабло, всех денег не заработать.

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 26 декабря 2016, 19:31

      Правильное решение

      -1
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