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    «Ростов» опроверг слухи о желании Полоза покинуть команду

    Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не намерен покидать команду в летнее трансферное окно. Ранее появилась информация, что 25-летний игрок не горит желанием оставаться в Ростове-на-Дону из-за задержек по зарплате. Действующий контракт российского форварда истекает в июне 2017 года.

    «Полоз летом покинет «Ростов»? Не знаю откуда берется эта информация. Ни разу не слышал от Полоза, что он не хочет играть за «Ростов», – сказал пресс-атташе желто-синих Иван Бодылевский.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ на счету Полоза четыре забитых мяча в 14-ти поединках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.12.2016 14:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 декабря 2016, 18:11

      Доиграл он бы ЛЕ с Ростовом, а потом уже решил бы где ему будет лучше)))

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      Рейтинг: +2336

      den161 26 декабря 2016, 16:06

      Друзья, смотрите источник информации, а лишь затем делайте выводы!



      Пи@деть, как известно, не мешки ворочать

      P.S. это я про уход Полоза....

      0
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      Рейтинг: +767

      товрос 26 декабря 2016, 15:20

      вот и хорошечко,как говорит наш верный дружбан Зенит-оле-оле

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      Рейтинг: -256

      balaton78 26 декабря 2016, 15:10

      Другое дело..Я же писал ранее,что это вброс ..Полозу хорошо в Ростове! Вот и Джанаев выбрал футбол и остался в команде! Полоз играет в основном составе и является одним из лидеров команды!

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