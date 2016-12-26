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    Алдонин назвал Глушакова лучшим хавбеком РФПЛ в 2016 году

    Экс-полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин назвал хавбека «Спартака» Дениса Глушакова сильнейшим игроком средней линии в чемпионате России в 2016 году. В текущем розыгрыше РФПЛ 29-летний футболист красно-белых принял участие в 15-ти встречах, записав в свой актив четыре забитых мяча и одну голевую передачу.

    «Денис Глушаков в 2016 году был сильнейшим в чемпионате России. Прекрасно провел концовку этого года, не стоит забывать, что на чемпионате Европы играл также качественно и забил гол. В текущем сезоне РФПЛ Глушаков забивал очень важные мячи и приносил победы своей команде. Он игрок сборной России и лидер своей команды», – сказал Алдонин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.12.2016 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      shpilman 26 декабря 2016, 19:53

      а бороться как в центре начал, это он не отметил))

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