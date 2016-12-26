Анчелотти не сложно работать с «Баварией» после Гвардиолы

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти не видит проблем в работе с командой после Хосепа Гвардиолы.

«Не думаю, что можно считать проблемой работу в «Баварии» после Гвардиолы. Даже наоборот, здесь есть выгода в том, что футболисты усвоили философию его игры. Но для изменений в игре после успешной работы Гвардиолы необходимо время», – рассказал Анчелотти Süddeutschen Zeitung.

После 16 туров немецкой Бундеслиги «Бавария» занимает первую строчку в турнирной таблице. На счет мюнхенцев 39 очков.