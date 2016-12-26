Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Самба: «Хиддинк – просто чума. Тренер и человек топ-уровня»

    Бывший защитник «Анжи» Кристофер Самба, ныне выступающий за «Панатинаикос», поделился воспоминаниями от выступления в махачкалинском клубе под руководством главного тренера Гуса Хиддинка. По его словам, голландский специалист всегда был другом для игроков.

    «Гус — это просто чума. Тренер топ-уровня, человек топ-уровня, психолог топ-уровня… Хиддинк умеет сделать из команды семью. В ней бывают конфликты, но Гус всегда находит способ все уладить.

    С ним никогда не было скучно. Всегда на позитиве, заряжает окружающих своей энергией. Но, когда нужно, был суровым. Хиддинк мог спокойно крикнуть даже Это'О: «Эй, давай, давай, быстрее беги!». Не думайте, что Гус такой уж добродушный дядечка. «Напихать» он тоже мог нормально. Но главное, что для Хиддинка футболисты — друзья, а не враги, как у иных тренеров», — сказал Самба.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.12.2016 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 26 декабря 2016, 11:02

      Гус Иваныч, он такой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +767

      товрос 26 декабря 2016, 08:40

      если это правда,то в РОСТОВЕ Бердыев такой-же

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 26 декабря 2016, 04:05

      Человечеще

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 