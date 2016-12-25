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    Ещенко: «Кокорин не виноват, что получает на уровне звезд футбола. Он же не сам себе платит деньги»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина. Напомним, после неудачного выступления сборной России форвард был замечен в одном из ночных клубов Монте-Карло, где, по информации СМИ, потратил на шампанское 250 тысяч евро.

    – Это правильно, что тот же Кокорин получает на уровне звезд мирового футбола?

    – Кокорин же в этом не виноват. Он же не сам себе платит деньги.

    – Вы хорошо знакомы с Кокориным. Как считаете, на него до сих пор влияет та история с загулом в Монте-Карло?

    – Не общался с ним на эту тему. Наверное, после такой неудачи на чемпионате Европы можно было по-тихому отдохнуть. Но это его право, – приводит слова Ещенко «Российская газета».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 21:01
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 26 декабря 2016, 06:23

      Нашли себе звезду, теперь мучаются

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 05:19

      В Спартаке все такие наблюдательные?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 01:01

      Ещенко, твоё дело Спартаку побольше привозить, а не за Кокориным подглядывать.

      -1
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      Рейтинг: +1390

      Taps 25 декабря 2016, 23:43

      Коко - бездарный никчемный мальчонка.

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 25 декабря 2016, 21:45

      Да любому из нашего чемпионата предложи такие деньги,никто не откажется.А с большими деньгами кум королю и сват министру,куролесить и начнут.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8172

      nik55 25 декабря 2016, 21:09

      пусть платят----деньги Достояния народа

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 декабря 2016, 21:05

      Конечно не виноват, вообще срать сколько он получает, он просто как человек и как футболист говно

      6
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 > Фан666 25 декабря 2016, 22:25

      Два говна! 1-как человек. 2-как футболист!

      1
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      Рейтинг: +134

      илья 009 > Фан666 26 декабря 2016, 00:50

      Как человек может и не говно. А вот как футболист... о

      2
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      Рейтинг: +664

      Небесная > АЛЕКС 58 26 декабря 2016, 00:55

      Ты лично с ним знаком, чтобы говорить, что он человек говно?

      0
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