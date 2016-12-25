Клубы РФПЛ и Серии А хотят приобрести у «Анжи» Беришу

Полузащитник «Анжи» Бернард Бериша может сменить клубную прописку. По словам агента футболиста Шкумбина Кормемети, к его клиенту проявляют интерес команды из РФПЛ и Серии А. Добавим, что сам игрок готов покинуть стан махачкалинцев, если ему поступит достойное предложение.

– Бериша в «Зените»? Могу сказать, что к игроку проявляют интерес много клубов из чемпионата России. Плюс две команды из Серии А связывались со мной по поводу будущего игрока. Но пока я не могу сказать ничего конкретного. Любому клубу, который хочет заполучить Бернарда, нужно сначала обратиться к «Анжи».

– Готов ли Анжи расстаться с ним? Говорят, клуб хочет сменить вектор развития.

– Честно говоря, я ничего не знаю об этом. Вопрос о дальнейшем развитии клуба лучше адресовать руководству.