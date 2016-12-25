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    Цаллагов: «Зенит»? Не считаю правильным комментировать слухи»

    Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит». Ранее сообщалось, что петербургский и самарский клубы ведут переговоры о трансфере 26-летнего россиянина.

    – Правда ли, что вы переходите в «Зенит»?

    – Не знаю, о чем вы говорите. Слухами, конечно, земля полнится, но подтвердить не могу.

    – Дмитрий Шляхтин говорит о том, что переговоры между клубами ведутся, но окончательной договоренности нет.

    – Мне никто не звонил и не говорил об этом.

    – Насколько вам был бы интересен вариант с «Зенитом»?

    – Не люблю фантазировать. Но, по-моему, вы задаете риторический вопрос.

    – Чувствуете себя готовым к конкуренции в таком клубе?

    – Знаю, что готов в принципе к конкуренции. А в каком клубе – уже не важно. Конечно, до меня слухи о «Зените» доходят. Но это все слухи, а комментировать их правильным не считаю.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.12.2016 16:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 декабря 2016, 19:04

      Бредовые слухи каки-то

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 25 декабря 2016, 17:59

      Ну вот началось

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