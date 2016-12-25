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    Хочолава: «Если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет из России»

    Защитник одесского «Черноморца» Давид Хочолава прокомментировал информацию о своем возможном переезде в Россию. Ранее сообщалось, что к футболисту есть предметный интерес со стороны клубов РФПЛ.

    «Пока мне бы хотелось остаться в «Черноморце» и помочь этой команде достичь цели на сезон – попасть в первую шестерку команд. Также я могу вам сказать, что если и покину «Черноморец», то моя новая команда не будет представлять чемпионат России», – приводит слова Хочолавы Sport Arena.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 09:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11488

      alp 25 декабря 2016, 13:40

      не понятно, с чего столько хохлогрузинов просятся в РФПЛ? пусь доедают в хохлостане

      1
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      Рейтинг: +41

      Акамутo Хуевато 25 декабря 2016, 10:50

      Щирый хохол жы.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov > Акамутo Хуевато 25 декабря 2016, 11:10

      В каком месте, интересно, он хохол?
      Дави́д Хочола́ва — грузинский футболист, защитник украинского клуба «Черноморец».
      Родился: 2 августа 1993 г. (23 года), Тбилиси, Грузия

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