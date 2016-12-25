Тренер «Шанхай Шэньхуа» назвал сюрпризом переход в команду Тевеса

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Густаво Пойет отметил, что он удивлен решением нападающего «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса перейти в эту китайскую команду. Ранее сообщалось, что аргентинец со сменой клуба станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

«Карлос станет в нашей команде ключевым игроком. Он может действовать разнообразно. Я удивлен данному трансферу, его переход для меня сюрприз. Но я продолжаю переживать, так как его пока нет с нами. Если сделка сорвется, то нам придется искать ему замену», – заявил Пойет.