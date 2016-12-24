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    Губернатор Томской области: «Как смотреть в глаза врачам, если футболисты получают по 2 миллиона в месяц?»

    Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин высказал мнение о финансовой ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что игроки основы уйдут из команды, а «Томь» будет доигрывать сезон молодежью и футболистами из ФНЛ.

    «Мы решим вопрос по задолженности по заработной плате в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах – они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет – у нас есть дубль, и будет играть дубль за совершенно другие деньги.

    Знаете, в чем парадокс? Статистика говорит: когда мы играли в ФНЛ, посещаемость стадиона была больше, чем когда мы играем в Премьер-лиге.

    Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона в месяц?» – заявил губернатор.

    Источник: Газета.ру

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    24.12.2016 10:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1127

      Smekaev 25 декабря 2016, 16:20

      Так приватизируй клуб, и все нормально будет. Кто мешает? А вырученные деньги пусти на социальную сферу. Так нет же, денег нет футболистам платить потому, что все распиздили, и теперь, блять, у Москвы клянчить будут, прикрываясь врачами.

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 24 декабря 2016, 17:26

      А как смотреть в глаза дворникам и другим которые получают по 7500р., а после уплаты ндфл 6500р. И сколько детей они могут поднять на эту зарплату? А как смотреть в глаза временно безработным которые получают пособие 850 р.? И которым предлагают дворником или разнорабочим на полставки?

      0
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      Рейтинг: +7775

      mihail200606 24 декабря 2016, 16:56

      Врачи удивились... На руки наверное не больше 20-22...

      1
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 24 декабря 2016, 14:57

      Какие 36 тыщ все родные 20 и ещё и ниже.скоро и медицины и футбола так не станет.

      1
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      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 24 декабря 2016, 14:54

      Прав губернатор как ни крути.я поддержку его.

      2
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 24 декабря 2016, 12:22

      Г-н Жвачкин, ваши врачи в среднем зарабатывают 25 тыс (см. http://tomsk.trud.com/salary/909/3811.html). Вы просто взяли среднюю зарплату врачей по стране и выдали за зарплату ваших врачей. Что, несомненно, говорит о вашей высокой компетенции как губернатора.

      2
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 декабря 2016, 12:12

      Тоже верно.

      1
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      Рейтинг: +2362

      CSKA471 24 декабря 2016, 11:56

      Это правильно

      4
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 декабря 2016, 11:00

      а как ты смотрел до сих пор бабушкам, которые получают пенсию по 7-8 тыс, а сам интересно сколько лямов в месяц гребет

      9
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      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > Garrincha58 24 декабря 2016, 12:23

      Так как он наверняка гребет взятками, никто никогда не узнает сколько там лямов, как бы интересно это не было.

      0
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