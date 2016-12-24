Губернатор Томской области: «Как смотреть в глаза врачам, если футболисты получают по 2 миллиона в месяц?»

Так приватизируй клуб, и все нормально будет. Кто мешает? А вырученные деньги пусти на социальную сферу. Так нет же, денег нет футболистам платить потому, что все распиздили, и теперь, блять, у Москвы клянчить будут, прикрываясь врачами.
Губернатор Томской области и президент «Томи» Сергей Жвачкин высказал мнение о финансовой ситуации в клубе. Ранее сообщалось, что игроки основы уйдут из команды, а «Томь» будет доигрывать сезон молодежью и футболистами из ФНЛ.
«Мы решим вопрос по задолженности по заработной плате в первом квартале следующего года. С легионерами мы подписали соглашение о свободных агентах – они имеют право самостоятельно найти себе работу. Кто-то, может, останется на той зарплате, которую предложат. Если нет – у нас есть дубль, и будет играть дубль за совершенно другие деньги.
Знаете, в чем парадокс? Статистика говорит: когда мы играли в ФНЛ, посещаемость стадиона была больше, чем когда мы играем в Премьер-лиге.
Из бюджета нельзя выделять деньги. Как я буду в глаза врачам, учителям смотреть, которые получают 36 тысяч рублей в месяц, а наши томские футболисты – 2 миллиона в месяц?» – заявил губернатор.